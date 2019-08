Dezenas de bombeiros trabalharam por quase 20 horas em Nova Independência. Ninguém ficou ferido

publicado em 12/08/2019

Fogo atingiu tanque de etanol em usina de Nova Independência — Foto: Reprodução/TV TEM

O tanque que explodiu e causou um incêndio de quase 20 horas em uma usina de Nova Independência (SP) armazenava 11.113.000 de litros de etanol. A capacidade total da estrutura, que derreteu por causa da alta temperatura do fogo, era de 20 milhões litros.Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho de combate às chamas começou por volta das 10h de sábado (10) e terminou na manhã de domingo (11).Ao todo, 70 bombeiros da região de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Marília e Bauru participaram da ocorrência. Caminhões-pipa da usina também trabalharam para apagar o fogo.Ainda de acordo com a corporação, a estratégia adotada durante o combate foi garantir que os outros seis tanques e os três em construção também não fossem atingidos pelo incêndio.As equipes jogaram água para resfriar o tanque e evitar possíveis novas explosões. Durante o trabalho, as atividades em toda a usina foram paralisadas e a área isolada.Caminhões carregados de cana-de-açúcar não conseguiram descarregar a carga. Uma fila de veículos se formou no local.As causas do incêndio continuam desconhecidas e só devem ser identificadas após trabalho da perícia. Contudo, a suspeita é que a explosão ocorreu por causa de uma falha na tampa do tanque.Em nota, a usina confirmou que não houve registro de feridos. A empresa afirmou que ainda não sabe quando retornará a operar.Fonte. g1