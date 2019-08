A prisão dos indiciados ocorreu durante o patrulhamento pela zona Norte de Votuporanga

publicado em 30/08/2019

Os policiais da Força Tática e Rocam prenderam diversas porções de maconha e cocaína (Foto: Divulgação/PM)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brEquipes da Força Tática e Rocam prenderam durante a noite desta quinta-feira dois homens, um de 25 anos e o outro de 19 anos, pelo envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pozzobon, em Votuporanga. O flagrante ocorreu durante o patrulhamento em combate ao crime pela zona Norte da cidade.Segundo informações da Força Tática, durante o patrulhamento, as equipes localizaram dois indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual realizaram a abordagem imediatamente. Em busca pessoal, foram encontrados porções de maconha e cocaína.Um dos traficantes estava com uma motocicleta Biz, que foi submetida a busca, sendo que os policiais militares apreenderam mais algumas porções de maconha embaladas e prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos. Questionada, a dupla confessou a prática do crime.Diante dos fatos, as equipes da Força Tática e Rocam deram voz de prisão em flagrante aos acusados, sendo encaminhados até o Plantão Policial de Votuporanga. Durante o registro da ocorrência, a autoridade tomou ciência do ocorrido e ratificou a prisão dos homens, que foram autuados por tráfico de drogas/associação e permaneceram detidos na carceragem local à disposição da Justiça.