Homens cobriram a placa de motocicleta e vestiam luvas e máscara. Ambos confessaram que pretendiam roubar a quantia de aproximadamente R$ 10 mil da farmácia.

publicado em 14/08/2019

Homens foram presos nas proximidades da farmácia em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal Homens foram presos nas proximidades da farmácia em Rio Preto — Foto: Arquivo Pessoal

Dois homens foram presos em flagrante enquanto se preparavam para roubar uma farmácia, no bairro Vila Imperial, em São José do Rio Preto (SP), na noite de terça-feira (13).De acordo com a Polícia Militar, um morador ligou para a delegacia informando que os dois estavam cobrindo a placa de uma motocicleta com um saco preto, colocando máscaras e luvas.Uma equipe policial foi ao local, abordou a dupla e encontrou uma arma de brinquedo na cintura de um dos suspeitos.Ainda segundo a corporação, os homens confessaram que pretendiam roubar a quantia de aproximadamente R$ 10 mil da farmácia, mas não disseram mais detalhes.Os suspeitos foram levados à delegacia, prestaram esclarecimentos e foram presos em flagrante por tentativa de roubo.A dupla ficou presa na carceragem da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) aguardando para passar por audiência de custódia.Fonte. G1