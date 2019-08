Gonçalves era representante comercial, morador de São José do Rio Preto, e estava preso devido ao atraso de pagamento de pensão alimentícia

publicado em 21/08/2019

Luís Otávio Gonçalves sofreu um infarto e caiu de um beliche em uma cela (Foto: Guarani d'Oeste | Da Redaçao)

A Polícia Civil investiga a morte de um detento de 55 anos na cadeia de Guarani D`Oeste.Segundo informações policiais, Luís Otávio Gonçalves sofreu um infarto e caiu de um beliche em uma cela no início do mês, causando-lhe traumatismo craniano.Durante esse período, ele ficou internado no Hospital de Base de Rio Preto após passar por atendimento na Santa Casa de Fernandópolis.Gonçalves era representante comercial, morador de São José do Rio Preto, e estava preso devido ao atraso de pagamento de pensão alimentícia.De acordo com familiares, ele sofreu o acidente uma semana antes de ser solto da cadeia, porque negociava o pagamento das pensões atrasadas.