publicado em 22/08/2019

O Samu foi acionado e prestou atendimentos às vítimas (Foto: A Cidade)

Érika Chaussonerika@acidadevotuporanga.com.brUm acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quinta-feira (22) entre uma motocicleta e um veículo na rodovia Péricles Beline em Votuporanga e deixou duas pessoas feridas.Segundo informações da Policia Rodoviária a motocicleta seguia na rodovia Péricles Beline sentido Cardoso a Votuporanga, quando foi atingida transversalmente pelo carro, modelo Saveiro, que tentava realizar o cruzamento da via do Distrito Industrial para o bairro da cidade.Com o impacto, a moto veio ao solo e o condutor, de 22 anos, sofreu ferimentos e fraturas na perna, assim como a passageira da moto sofreu ferimentos leves. O motorista do veículo não se feriu.O Serviço de Atendimentos Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado e compareceu no local para atender a ocorrência e socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga para atendimentos médicos.A Policia Rodoviária de Votuporanga compareceu no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito na rodovia. A Policia Militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local para prestar auxílio.As causas do acidente serão apuradas pelas autoridades.