Combate às festas clandestinas regadas a bebidas e drogas com participação liberada de menores já rendeu R$ 574 mil em multas aplicadas contra organizadores e donos de chácaras e salões de eventos

publicado em 31/08/2019

Menores foram flagrados consumindo drogas e bebidas alcoólicas em chácara de Talhado

Os quatro anos de luta do juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarin, contra festas clandestinas em que adolescentes consomem bebidas e drogas já rendeu R$ 574 mil em multas, 197 autuações e 30 condenações aplicadas contra organizadores e donos de chácaras e salões de eventos.Nesta semana, Pelarin mandou aplicar R$ 19,7 mil de multas contra a dona de uma chácara na Estância Unitra e mandou lacrar por 15 dias o local onde foram flagrados 70 jovens dentro de uma festa que tinha bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes.Mas a multa recorde foi aplicada em abril de 2018, R$ 100 mil, contra o proprietário de outra chácara, no Jockey Club, onde foi realizada mais uma festa ilegal com presença de menores de 18 anos.O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) proíbe a entrada de menores de 18 anos em eventos nos quais são servidas bebidas, principalmente 'open bar', explica o juiz.Todo o valor que é recolhido com as multas é revertido para conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Preto, o que resulta em mais verbas para as ONGs que trabalham na recuperação de jovens.Para acabar com as farras, Pelarin conta todo final de semana com o trabalho da 'Liga de Justiça', apelido do grupo de dez pessoas - funcionários do Judiciário, servidores municipais, advogados, veterinários e policiais aposentados - que, de forma voluntária, vai as ruas à caça das baladas ilegais escoltado pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal."Gosto sempre de ressaltar que esses funcionários abrem mão do seu tempo de lazer com suas famílias para ajudar nestas rondas, porque acreditam em nossa proposta de evitar, a todo custo, a aproximação dos jovens com vícios de bebidas alcoólicas e até drogas", diz o magistrado.Para driblar a fiscalização, os organizadores de festas deixaram de divulgar os eventos abertamente em redes sociais e cartazes colocados nos postes para fazer o marketing por meio de grupos fechados no Facebook e no WhatsApp. Mesmo assim, os promotores dos eventos só revelam horas antes o local do evento."Nestes quatro anos, nos aperfeiçoamos em nossas rondas por meio das redes sociais para encontrar os eventos, mas o que muitas vezes acontece é que somos chamados por meio de denúncias de vizinhos do local do evento, incomodados com a bagunça", revela o juiz.Pelarin ressalta que a fiscalização mudou o comportamento dos organizadores de festa de Rio Preto, porque ficam com medo de serem multados e processados."Nesse tempo foram emitidos 229 alvarás. Muita gente agora consulta a Vara da Infância e da Juventude antes de realizar o evento. Tem organizador que até prefere proibir a presença de menores de 18 anos. Não queremos proibir que o adolescente vá em festas, mas que participe de eventos que não terminem em bebedeira e favoreçam o contato com as drogas. A fiscalização é uma forma de protegê-los", diz o juiz.Punição aos paisEstá enganado quem pensa que não há punição para os pais que permitem que os filhos adolescentes frequentem festas clandestinas. Pelarin afirma que todos são multados, e o valor mínimo é de R$ 3 mil."Os pais também podem ser processados a pedido do Ministério Público, por não terem zelado pelos filhos. Antes do Estado, é função deles evitar que os filhos se tornem bêbados e usuários de drogas", alerta o magistrado.Uma das entusiasmadas com os resultados da cruzada de Pelarin é a presidente do Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de Rio Preto, Camila Sparvoli, órgão que coordena os dois conselhos tutelares (sul e norte) de Rio Preto."Todas as ações em prol de nossas crianças e adolescentes são importantes, e os números apresentados demonstram o seu resultado. O valor recolhido com as multas será aplicado em prol de nossas crianças e adolescentes de maior vulnerabilidade social", afirma a presidente do conselho.