De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida frontal aconteceu próximo ao pedágio de José Bonifácio (SP). Com o impacto, o caminhão pegou fogo

publicado em 05/08/2019

Motorista morre após caminhão carregado com cimento bater em van na BR-153 — Foto: Arquivo pessoal

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram levemente feridas em um acidente envolvendo um caminhão e uma van na BR-153, na manhã desta segunda-feira (5), próximo ao pedágio de José Bonifácio (SP).Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois veículos trafegavam em sentidos opostos quando bateram de frente. Ainda não há informações sobre como o acidente aconteceu.Com o impacto da colisão, uma pessoa que estava na van morreu no local do acidente. Outras duas que estavam no caminhão precisaram ser socorridas em estado leve e foram levadas para um hospital da região.Ainda segundo a PRF, o caminhão pegou pegou fogo, mas as chamas foram controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros.A pista segue interditada para que os veículos possam ser retirados do local e a perícia realizar exames para apontar as causas da colisão.