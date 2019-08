De acordo com a PM, idosa trafegava em um veículo pela rua Jaci quando passou mal e bateu em outro carro, que estava parado esperando para acessar a rua Bernardino de Campos

publicado em 15/08/2019

Acidente entre seis carros deixa trânsito lento em Rio Preto — Foto: Reprodução/TV TEM

Um acidente envolvendo seis carros deixou o trânsito lento na região central de São José do Rio Preto (SP) na manhã desta quinta-feira (15). Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que as batidas aconteceram.De acordo com a Polícia Militar, uma idosa trafegava em um veículo pela rua Jaci quando teria passado mal e batido em outro carro, que estava parado esperando para acessar à rua Bernardino de Campos.Com o impacto da batida, outros dois veículos que seguiam pela rua Bernardino de Campos se envolveram no acidente. Dois carros que estavam estacionados também foram atingidos.Ainda segundo a PM, a idosa recebeu os primeiros socorros e foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Preto. Os outros motoristas não se feriram.A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) foram ao local do acidente para controlar o tráfego de veículos.