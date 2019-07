A Dise de Votuporanga, apreendeu um homem, conhecido como ‘Edinho', pelo envolvimento com o tráfico de drogas

publicado em 03/07/2019

Já havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo fórum de Votuporanga contra o homem (Foto:Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE)

Da redação

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, apreendeu um homem, conhecido como ‘Edinho’, durante a tarde desta terça-feira, pelo envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Valentim Gentil.

Segundo informações dos policiais, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Fórum da Comarca de Votuporanga contra o indiciado, por tráfico de drogas.

De acordo com a equipe da Dise, a prisão é um desdobramento do flagrante ocorrido em Valentim Gentil no dia 19 de junho deste ano, onde foi preso outro indivíduo conhecido por ‘Negão’ com várias porções de cocaína. Em virtude do ocorrido, ‘Edinho’ foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia, onde aguardará o julgamento.