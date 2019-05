A colisão envolveu um carro e uma motocicleta na rua Das Américas

publicado em 16/05/2019

O Samu foi acionado para atender a ocorrência (Foto: Reprodução)

Érika Chausson





Outro acidente de trânsito também foi registrado na tarde desta quinta-feira. Desta vez, a colisão aconteceu no cruzamento da rua Das Américas com a avenida Antônio Augusto Paes, conhecida como avenida do Lanchopão.

Segundo as informações, novamente, uma motocicleta e um carro se envolveram em uma colisão e deixou o piloto de 64 anos ferido. O Samu também foi acionado para prestar atendimento.

O motociclista foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no local. As causas do acidente serão investigadas posteriormente.