publicado em 13/05/2019

Os policiais apreenderam diversas porções de maconha (Foto: Divulgação/Força Tática)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares pertencentes a Força Tática de Votuporanga prenderam na noite de sábado dois adolescentes, de 16 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas no bairro São João em via pública. A prisão aconteceu durante o patrulhamento da equipe em combate ao crime na região.

Segundo informações dos policiais, os menores já são conhecidos nos meios policiais pela prática do crime, inclusive, já são reincidentes no tráfico. Ao perceberem a aproximação da viatura, os infratores tentaram fugir do local, no entanto, foram abordados logo em seguida.

Conforme consta na ocorrência, no local, foram localizadas diversas porções de maconha prontas para serem comercializadas aos dependentes químicos, além de dinheiro oriundo do tráfico. Na residência de um dos adolescentes, foram apreendidas mais algumas porções da droga, que também estavam prontas para a venda.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de apreensão aos menores, sendo encaminhados junto com os responsáveis legais para a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde a autoridade policial ratificou a apreensão dos infratores, que permaneceram detidos na carceragem local, ficando à disposição da Vara da Infância e Juventude.