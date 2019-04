Três homens foram presos e confessaram o crime, dizendo que a droga seria levada para São Paulo. Polícia diz que apreensão é em torno de duas toneladas.

publicado em 26/04/2019

Polícia Rodoviária apreendeu um caminhão carregado com grande quantidade de maconha em Birigui — Foto: Arquivo Pessoal

Policiais do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) apreenderam pelo menos três toneladas de maconha na madrugada desta sexta-feira (26) em Birigui.

Segundo informações da polícia, os policiais receberam uma denúncia anônima de que haviam drogas em um barracão no bairro Jardim Pinheiros.

No local, os policias encontram um caminhão, durante uma vistoria no veículo eles encontraram caixas com a droga, totalizando pelos menos três toneladas de maconha.

A droga foi apreendida e encaminhada para a delegacia de Araçatuba, três homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e estão à disposição da Justiça.