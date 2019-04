Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Dois indivíduos, um de 22 anos e um de 27 anos, fo ram presos em flagrantes pelos policiais militares pertencentes da Força Tática, por tráfico de drogas durante a noite desta terça-feira em Votuporanga. O flagrante aconteceu em decorrência de uma denúncia de que os acusados iriam até uma cidade próxima de Rio Preto para comprar os entorpecentes.

Segundo a Força Tática, por conta das informações, os policiais iniciaram patrulhamento pela rodovia Euclides da Cunha, sendo que no KM 509, próximo ao Distrito de Simonsen, foi avistado um veículo com os dois indiciados, que apresentaram nervosismo com a aproximação da viatura.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada de ilícito na busca pessoal, no entanto, ao realizar buscas pelo veículo, foram localizados três tijolos de maconha e mais um pedaço do mesmo entorpecente.

Diante dos fatos, a equipe da Força Tática deu voz de prisão aos indiciados, sendo encaminhados até a Central de Flagrantes de Votuporanga, onde devem permanecer detidos à disposição da Justiça.