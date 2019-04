Os agentes da Especializada já investigavam o acusado pela prática do crime

Os policiais da Dise localizaram diversas porções de maconha, que estavam escondidas no telhado; com o preso, foram apreendidas quatro porções (Foto: Divulgação/Dise)

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu durante a tarde desta sexta-feira, um homem de 18 anos por envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro São João em Votuporanga. Os agentes já investigavam as ações do indiciado, conhecido como ‘Schiavinho’, há algum tempo.

Segundo informações da Dise, na tarde desta sexta-feira, os policiais da Especializada observavam a residência do acusado, quando flagraram o momento que ele fez a comercialização de drogas para dois dependentes químicos.

Os agentes, em ação rápida, abordaram os usuários e encontraram uma porção de maconha com cada um. Ao retornarem na casa de ‘Schiavinho’, as autoridades realizaram a prisão em flagrante do homem.

Durante buscas pelo local, a equipe policial localizou, escondida no telhado, duas sacolas contendo 44 porções do entorpecentes embaladas prontas para a venda, além de apreenderam, em posse do indiciado, mais quatro porções de maconha, também já pronta para a comercialização.

Diante dos fatos, o acusado foi encaminhado até a sede da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise, sendo autuado por tráfico de drogas e posteriormente levado para uma cadeia da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.