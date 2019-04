Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública; houve uma redução nos casos de furtos em Votuporanga

publicado em 31/03/2019

Conforme as estatísticas da SSP, a Dise de Votuporanga realizou mais prisões em flagrante (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

A Secretaria de Segurança Pública divul gou os números de ocorrências registradas durante o mês de fevereiro deste ano. Em comparação com o balanço realizado no primeiro mês de 2019, Votuporanga registrou uma queda nos casos de furtos e um aumento nos crimes de roubos na cidade.

No mês de fevereiro deste ano, foram registrados 69 casos de furtos em Votuporanga. Percebe-se uma redução se comparar o mesmo período do mês de janeiro, quando a cidade registrou 73 ocorrências desta natureza.

Já analisando as ocorrências de roubos, em janeiro as delegacias do município registraram 5 casos, o que representa um aumento em relação aos casos que aconteceram em fevereiro, quando contabilizou o total de 8 roubos cometidos.

Outro dado importante é o número em relação aos homicídios registrados em Votuporanga no mês de janeiro. No início do ano, aconteceu um crime deste tipo. Já em relação a fevereiro, os dados apontaram que nenhum caso foi registrado.

Em relação às ocorrências registradas por natureza de furto e roubo de veículo, a cidade contabilizou um aumento de um caso de diferença. No início do ano, ocorreram 7 crimes deste tipo, já no mesmo período do mês passado, foram registrados 8 casos.