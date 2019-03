Érika Chausson

Na manhã deste domingo (24), Milton Hermenegildo dos Santos de 47 anos, faleceu no Hospital de Base de Rio Preto depois de ficar mais de 100 dias internado. Após sofrer um acidente de trânsito no dia 9 de dezembro de 2018, na vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como Estrada do 27, que liga Sebastianópolis do Sul a Votuporanga.

Segundo informações, no acidente, Milton conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e caiu na rodovia. Ele foi socorrido por uma ambulância que passava pelo local e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga. Por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido para o HB de Rio Preto, onde ficou por mais de três meses internado.

O corpo de Milton Hermenegildo foi sepultado ontem (25), às 9h, no Cemitério Municipal de Votuporanga. Natural de Votuporanga, teve como último endereço a avenida Paschoalino Pedrazzoli, no bairro Bom Clima, em Votuporanga. Ele era aposentado e deixa os pais Ataíde Hermenegildo e Maria Amélia, além dos irmãos Neusa, José, Adélia, Azélia e Valdevir e familiares.