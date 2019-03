A prisão aconteceu em decorrência de um mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga

publicado em 13/03/2019

Ele foi conduzido até a sede da Dise de Votuporanga (Foto: Divulgação/Dise)

Érika Chausson

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes, a Dise de Votuporanga, prendeu na manhã desta quarta-feira um homem de Valentim Gentil em decorrência de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga.

Segundo informações dos policiais, o mandado foi representado à Justiça pela delegacia em virtude de investigações desenvolvidas pela Especializada que resultou na prisão de quatro pessoas por tráfico de drogas e apreensão de 100g de cocaína que aconteceu na última semana (07/03).

O acusado é conhecido como ‘Zóio Verde’ e, segundo as autoridades da Dise, é um dos principais integrantes da facção criminosa do PCC na região. Ele é egresso do sistema prisional há cerca de um mês e meio e, atualmente, cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas em regime aberto.

Na manhã desta quarta-feira, cientes do endereço do indiciado, os policiais da Dise realizar abordagem surpresa, sendo realizado a prisão do mesmo. Ele foi conduzido até a sede da Especializada em Votuporanga, onde foi ouvido e posteriormente encaminhado até uma cadeia da região ficando à disposição da Justiça.