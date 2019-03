O circuito interno de segurança da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Tangará flagrou a ação do suspeito preso após ameaçar funcionários com uma faca e quebrar uma porta do local, na terça-feira (26), em São José do Rio Preto (SP).Nas imagens é possível ver o homem com uma camiseta de cor vermelha entrando pelo saguão da UPA segurando uma faca na mão. Ele discute com algumas pessoas que aguardam atendimento e segue pelo corredor.