publicado em 13/02/2019

O flagrante foi registrado no Segundo Distrito Policial de Votuporanga; o veículo será restituído à vítima (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Policiais militares prenderam em flagrante um homem de 35 anos após arrombar o portão de uma residência, localizada na rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, no bairro Pozzobon, e furtar o veículo durante a madrugada desta terça-feira em Votuporanga. A PM foi acionada por meio do contato do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a ocorrência.

Segundo informações da vítima, o acusado arrombou o portão de sua casa e fugiu com o automóvel sentido à avenida Onofre de Paula. Os policiais foram acionados e realizaram o patrulhamento pela região, onde localizaram o criminoso nas proximidades do bairro Monte Verde.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao ver a aproximação da viatura policial, o indiciado fugiu pelas ruas do bairro. No cruzamento entre as vias Olívio Commar com a Genésio Bento Vieira, ele desceu do carro e tentou fugir, sendo abordado logo em seguida pelas autoridades.