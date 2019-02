Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga prendeu na tarde desta sexta-feira, F.R.M de 36 anos, acusado de estupro de vulnerável. O homem foi condenado a 18 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do crime.

Segundo informações da Especializada, o mandado de prisão do acusado foi expedido pela Segunda Vara Criminal da Infância e Juventude de Votuporanga no mês passado. Durante investigações desenvolvidas pela delegacia, o indivíduo foi localizado pelos policiais em uma residência, que está localizada no bairro Monte Verde, na zona sul do município.

O homem foi encaminhado até a sede da DIG de Votuporanga e, após realizados os trabalhos da Polícia Judiciária, o preso será encaminhado para a Cadeia de Santa Fé do Sul, ficando à disposição da Justiça.