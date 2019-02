Dupla é presa após furtar motocicleta em Votuporanga

publicado em 27/02/2019

Dupla é presa após furtar motocicleta em Votuporanga (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br

Policiais militares prenderam em flagrante dois jovens de 18 anos após furtarem uma motocicleta na rua Leonardo Commar, em frente ao Creas de Votuporanga, durante a tarde desta quarta-feira (27). A prisão aconteceu durante o patrulhamento da Polícia Militar em combate ao crime no Parque das Nações.

Segundo informações da PM, a equipe localizou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta pela rua França. Ao ver a aproximação da viatura policial, a dupla empreendeu fuga do local.

Durante a perseguição, um dos indivíduos desceu do veículo e o outro continuou a fuga. De acordo com os policias, o condutor da moto perdeu o controle da direção e caiu, momento em que ocorreu a abordagem.

Na abordagem, os policiais confirmaram que o veículo havia sido furtado pelos criminosos pouco antes de serem abordados. A equipe policial conseguiu apreender o outro indiciado.

Conforme informações das autoridades, os acusados já são conhecidos nos meios policiais. Os bandidos utilizaram uma faca para praticar o furto e, em virtude da queda, o veículo também ficou danificado.

Diante dos fatos, os policiais militares deram voz de prisão em flagrante aos bandidos, que foram encaminhados até o Segundo Distrito Policial de Votuporanga, onde devem permanecer detidos até serem apresentados a audiência de custódia.