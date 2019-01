A vítima foi socorrida pelo Samu de Votuporanga e encaminhada para a Santa Casa

publicado em 03/01/2019

A vítima foi socorrida com ferimentos leves na região das costas e no pé (Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente entre carro e moto foi registrado na manhã desta quinta-feira (03), entre as ruas Alagoas e Bahia em Votuporanga e deixou uma vítima levemente ferida. Segundo informações preliminares, os dois veículos seguiam no mesmo sentido na rua Alagoas, quando a motocicleta teria dado sinal de conversão e o automóvel colidido lateralmente contra a moto.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com a equipe de resgate, a mulher de 44 anos, estava caída no chão quando chegaram para prestar socorro.

A vítima foi socorrida com ferimentos leves na região das costas e no pé. E la foi encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga. A motorista do veículo não estava no local.