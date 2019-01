Da redação

Um homem de 41 anos foi morto a facadas durante a noite desta segunda-feira dentro de um estabelecimento comercial próximo a avenida Prestes Maia, no bairro Estação, em Votuporanga após uma discussão com o amigo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e controlar a situação no local. Segundo informações preliminares, Darci José de Carvalho estava em um bar, próximo ao local onde são praticados aulas de trânsito de motoristas, quando teria discutido com um homem, que estaria junto com ele e teria sido esfaqueado pelo suspeito. Após cometer o crime, o criminoso teria fugido rapidamente do local.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga, compareceu no bar e constatou o óbito de Darci. A polícia procura pelo suspeito, que até o momento, continua foragido.

O corpo de Darci José de Carvalho será sepultado ainda nesta terça-feira.