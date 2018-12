Os dados foram divulgados nesta semana pela Polícia Ambiental do munícipio a pedido do Jornal A Cidade

publicado em 22/12/2018

O papagaio é um dos animais silvestres mais apreendidos pelos policiais ambientais de Votuporanga (Foto: Reprodução)

O número de animais silvestres apreendidos pela Polícia Ambiental de Votuporanga entre janeiro e dezembro caiu em comparação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, foram apreendidos 110 animais silvestres na cidade. Os dados foram divulgados pela polícia a pedido do jornal A Cidade.

Segundo informações da polícia, de janeiro a dezembro do ano passado foram registradas 200 apreensões de animais silvestres em Votuporanga. O número representa uma queda de aproximadamente 90 apreensões.

Para combater este tipo de criminalidade na região, a Polícia Ambiental realiza diversas ações de prevenções como patrulhamento nas vias e rodovias. “Fazemos patrulhamento, realizando abordagem a veículos em estradas rurais e a averiguação de denúncias que são recebidas pela Polícia Ambiental”, explicou.

De acordo com a polícia, as aves são os animais mais apreendidos pelos policiais. As espécies mais apreendidas nestas operações são o papagaio e o canário-da-terra. Já a mais difícil de ser encontrada nestas infrações são o pássaro preto e o curió.

A Polícia Ambiental informou que depois que as apreensões são realizadas, os animais silvestres que foram apreendidos são destinados aos zoológicos legais. “Destinamos os animais silvestres para criadores legalizados, como os zoológicos”, falou.