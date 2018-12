Segundo informações preliminares, o crime teria sido premeditado pelo suspeito

Suelen Karine Camilo era auxiliar de cozinha e o corpo será sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério de Parisi (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 29 anos foi morta a pauladas durante a noite desta terça-feira no bairro Jardim Eldorado, área rural, próxima a vicinal Adriano Pedro Assi, conhecida como a estrada do 27 em Votuporanga. Segundo informações preliminares, o suspeito do crime é o marido da vítima.

Ainda de acordo com as informações, a vítima teria sido agredida com pauladas na cabeça até a morte. O suspeito teria fugido do local após cometer o crime. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Votuporanga constatou o óbito de Suelen Karine Camilo .

De acordo com as informações preliminares, o crime teria sido premeditado pelo marido. A vítima tinha dois filhos.

O boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial da cidade e deve ser encaminhado para o Distrito Policial da área do fato para a investigação. A Polícia procura pelo suspeito que está foragido.

Suelen Karine Camilo era auxiliar de cozinha e o corpo será sepultado nesta quarta-feira, às 17h, no Cemitério Municipal de Parisi.