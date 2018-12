O homem praticou o roubo utilizando um revólver

publicado em 21/12/2018

As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do criminoso (Foto: Reprodução)

Da redação





Um estabelecimento comercial, localizada na rua Amazonas no bairro Santa Luzia, foi assaltada por um indivíduo ainda desconhecido no início da tarde desta sexta-feira em Votuporanga. O homem praticou o roubo utilizando um revólver.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima é funcionário da farmácia e informou que no local possui um posto de correspondente de uma agencia bancária. Na tarde de ontem, um homem adentrou no local com posse de um revólver apontando para os funcionários e anunciando o assalto.

De acordo com a ocorrência, durante a ação do criminoso, o homem roubou a quantia de R$ 13 mil, que estava parte no caixa do estabelecimento e a outra parte do caixa do correspondente bancário. Após o roubo, o suspeito fugiu rapidamente do local em uma motocicleta. O boletim de ocorrência foi registrado no Primeiro Distrito Policial de Votuporanga. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação do criminoso. Até o momento, ninguém foi preso. O caso segue para a investigação policial.