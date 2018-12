O crime aconteceu na noite da última terça-feira em um sítio em Votuporanga

publicado em 27/12/2018

Suelen Karine Camilo foi morta a pauladas na noite de terça-feira (Foto: Reprodução)

Da redação

Os filhos da mulher morta a machadadas na noite desta terça-feira na zona rural de Votuporanga estavam presentes no momento em que o pai teria golpeado a mãe até a morte. Segundo informações da irmã da vítima, Pamela Camilo ao jornal A Cidade, Suelen Karine Camilo dizia que não estava feliz e queria ir embora de sua casa.

“Ela dizia que ia largar dele, e que estava sofrendo. Não queria ficar lá, mas ele estava ameaçando há mais ou menos um mês dizendo que ela só ia sair da casa morta”, contou.

De acordo com Pamela, ela estava em outra cidade e ficou sabendo do acontecido por meio de ligações do sobrinho mais velho pedindo para que ela ajudasse sua mãe. “Eu estava em Mire Estrela e lá pelas 21h meu sobrinho ligou várias vezes. Ele disse que o pai tinha dado a machadada na cabeça da mãe. Ele ligou para falar que a mãe dele estava no chão morta”, falou ao A Cidade.

No dia do crime, Pamela disse que o casal não demonstrava nenhum tipo de briga entre eles. “Na véspera passaram o Natal na casa da minha prima e estava tudo normal. Não demonstrou que estavam brigados. Na terça de Natal, ela foi para a casa da minha irmã mais nova e ele foi embora para o sítio e levou o filho menor. O pai pediu para o filho ligasse para minha irmã dizendo para a mãe ir embora e ela foi. Quando chegou lá, ela desceu da moto, tirou o capacete e ele já deu duas machadadas na cabeça dela”, relatou.

Segundo Pamela, a partir deste instante o sobrinho mais velho ligou para pedindo que ela fosse até o local e quando ela chegou encontrou a irmã caída no chão já sem vida. “Quando cheguei eu a vi caída no chão ao lado da moto cheio de sangue. O filho mais novo disse que o pai pegou a corda e saiu para se matar. Meu sobrinho não aguentou esperar eu chegar e saiu correndo para pedir ajuda. As crianças estavam no sítio e viram todo o acontecido.”, finalizou.

Até o momento, o suspeito ainda não foi localizado.