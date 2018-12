O jovem de 24 anos foi conduzido a Central de Flagrantes da cidade onde deve ser levado para uma cadeia da região

publicado em 24/12/2018

A ocorrência foi registrada no Plantão Polícia da cidade (Foto: Divulgação)

Policiais militares prenderam em flagrante um jovem de 24 anos por tentar matar a facadas seu pai, de 54 anos, durante a noite deste domingo na rua Rubens Zanini no bairro Santa Amélia em Votuporanga. Segundo informações preliminares, a vítima estava na cozinha de sua residência fazendo um chá, quando o filho teria chego e golpeado o pai mas costas com uma faca. Ainda de acordo com as informações, o suspeito é usuário de drogas e teria fugido do local após a tentativa de homicídio. O pai foi socorrido pelos familiares com ferimentos graves. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, onde será submetido a uma cirurgia. O acusado foi levado a Central de Flagrantes da cidade, onde deve ser encaminhado para uma cadeia pública de Guarani D’Oeste.

Da redação