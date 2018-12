A mulher de 35 anos é uma das vítimas do acidente na rodovia Euclides da Cunha na tarde de ontem

publicado em 28/12/2018

Adriana Granzotto foi socorrida pela equipe do Samu de Votuporanga e levada para a Santa Casa (Foto: Reprodução)

Adriana Granzotto, de 35 anos, é uma das vítimas de um grave acidente na rodovia Euclides da Cunha, no km 511, próximo a rotatória do trevo de Simonsen. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu de Votuporanga e foi encaminhada para a Santa Casa da cidade com graves ferimentos.

A Santa Casa de Votuporanga informou que deu entrada no Pronto Socorro nesta sexta-feira (28/12), às 16h54 e neste momento (21h20) já terminou os procedimentos de cirurgia geral e inicia agora procedimentos com a equipe de Ortopedia. Seu estado de saúde é considerado estável.