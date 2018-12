O idoso sofreu lesões no pé esquerdo, sendo necessário a imobilização

publicado em 14/12/2018

Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado para atendimento médico (Foto: A Cidade)

Da redação

Mais um atropelamento a ciclista foi registrado em Votuporanga. Na tarde desta sexta-feira, um idoso foi atropelado por um veículo na avenida Francisco Vilar Horta.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em sua bicicleta seguindo pelo mesmo sentido da via que o carro, quando foi atingida enquanto passava entre o veículo e um caminhão que estava estacionado.

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que atendeu a ocorrência, a vítima teria batido no caminhão e caído no chão. O idoso sofreu lesões no pé esquerdo, sendo necessário a imobilização.

