As causas do acidente serão investigadas pela polícia

publicado em 10/12/2018

(Foto: A Cidade)

Da redação

Um acidente na madrugada desta segunda-feira deixou uma vítima fatal na rodovia Euclides da Cunhas próximo a Votuporanga. Segundo informações do boletim de ocorrência, um homem de 57 anos tentou atravessar a rodovia próximo a alça de acesso ao distrito de Simonsen, quando foi atingido por um caminhão.

Ainda de acordo com a ocorrência, o atropelamento aconteceu por volta das 4h, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionada, mas vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo do morador de Votuporanga foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). As causas do acidente serão investigadas pela polícia.