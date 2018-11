A prisão aconteceu em decorrência de uma denúncia anônima; o entorpecente estava escondido em tubo de remédio

publicado em 22/11/2018

O acusado foi encaminhado para a DISE, onde permanecerá a disposição da Justiça (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação





Policiais militares prenderam um homem de 26 anos por trá fico de drogas na rua Anastácio Lasso, no bairro Jardim São Damião, anteontem, em Votuporanga. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) e a prisão aconteceu em decorrência de uma denúncia anônima sobre o crime nos bairros São Cosme e São Damião.

Segundo o boletim de ocorrência, em patrulhamento pelos bairros informados, os policiais encontraram um veículo estacionado e um indivíduo semelhante as características conversando com um motoqueiro próximo ao local.

Com a aproximação da viatura policial, o motociclista saiu rapidamente. Em abordagem, o indiciado arremessou seu aparelho celular no chão a fim de esconder as informações. Em busca pessoal, as autoridades localizaram, escondidas em um tubo de medicamento, 10 porções de cocaína prontas para a comercialização.

Diante dos fatos, a Polícia Militar declarou a voz de prisão em flagrante do acusado, que foi conduzido à DISE de Votuporanga, onde permanecerá a disposição da Justiça. Além do entorpecente, a quantia de R$ 250 em dinheiro também foi apreendida pelos policiais.