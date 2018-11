O morador do Mato Grosso foi internado na clínica de recuperação de Votuporanga no último domingo para o tratamento de álcool e outras drogas

publicado em 22/11/2018

Da redação

Um homem, de 41 anos, morador do estado do Mato Grosso, foi encontrado morto em uma clínica de recuperação de Votuporanga. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado no banheiro ao lado de um lençol.

Segundo consta na ocorrência, o corpo se encontrava em temperatura vital, sendo que foram prestados os primeiros socorros. O homem foi desclocado para a Santa Casa de Votuporanga, onde foi constatado o óbito.

O morador do Mato Grosso foi internado na clínica de recuperação de Votuporanga no último domingo para o tratamento de álcool e outras drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médio Legal (IML) e a perícia técnica compareceu no local da ocorrência.