A prisão do conhecido ‘Cabelo’ aconteceu durante patrulhamento de rotina pelo bairro Pró-povo

publicado em 26/11/2018

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Votuporanga na tarde do último domingo (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Da redação

Um homem de 40 anos, conhecido como Cabelo, foi preso em flagrante por tráfico de drogas pelos policiais militares da Força Tática, durante a tarde de anteontem, no bairro Pró-povo em Votuporanga.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a equipe da PM estava realizando patrulhamento pelo bairro Pró-povo, quando avistou um adolescente de 17 anos saindo da residência do indiciado. O menor infrator tentou fugir assim que viu a aproximação da viatura policial.

Em abordagem, a polícia localizou em posse do jovem uma pedra de crack escondida em suas roupas, um celular e uma pequena quantia em dinheiro. Ele confessou que estava traficando os entorpecentes na região.

Os policiais da Força Tática se descolaram até a casa do acusado, onde surpreenderam o homem embalado diversas porções da mesma droga para serem comercializadas. Em busca pelo local, a autoridades encontraram mais 17 pedras do entorpecente, além de materiais que são utilizados no processo de embalagem e R$35 em dinheiro.

Questionado, o traficante assumiu que vendia as drogas e passava pequenas porções para que o menor infrator vendesse aos dependentes químicos. Ele ainda admitiu que os aparelhos tecnológicos e joias apreendidas eram trocas com um dependente de Fernandópolis, que tinha furtado os objetos.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao Plantão Policial de Votuporanga, junto com o adolescente. A autoridade policial declarou a prisão do acusado, que deve permanecer a disposição da Justiça. Já o menor, em virtude da pouca quantidade de droga, foi liberado mediante termo de compromisso ao seu responsável legal.

Os pertences subtraídos foram restituídos ao seu verdadeiro dono.