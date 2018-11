A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes já estava investigando a ação de traficantes de drogas em Riolândia

publicado em 21/11/2018

A ação contou com a participação do helicóptero Águia e canil da PM de Rio Preto (Foto: Polícia Civil/DISE)

Da redação





A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga prendeu na manhã de ontem um homem de 30 anos por tráfico de drogas em Riolândia. A ocorrência foi registrada na sede da Especializada em Votuporanga e, segundo informações preliminares, os policiais já estavam investigando a ação de traficantes na cidade.

Na manhã de ontem, os policiais receberam uma informação de que três indivíduos estariam embalando entorpecentes em uma mata próximo ao município. Os agentes da DISE se deslocaram até o local e com ajuda dos policiais civis de Riolândia entraram na mata.

Com a aproximação dos policiais, os traficantes tentaram fugir. Um dos envolvidos foi detido no local, e os outros dois conseguiram escapar pelo matagal nas proximidades. Durante a abordagem, foram localizadas 208 porções de maconha, 30 porções do mesmo entorpecente já separadas para embalagem, além de materiais utilizados no processo de comercialização.