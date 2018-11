O acusado saiu da cadeia há seis meses, onde cumpria pena pelo envolvimento ao tráfico de drogas

publicado em 12/11/2018

O criminoso estava sendo investigado por tráfico de drogas na região por uma equipe da DISE de Votuporanga (Foto: Divulgação/DISE)

Da redação

Uma equipe da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) prendeu na manhã desta segunda-feira, um homem de 53 anos por tráfico de drogas na Travessa Antenor Silvério no bairro Matarazzo em Votuporanga.

Segundo informações da polícia civil, o indiciado é conhecido nos meios policiais pelo envolvimento ao tráfico de drogas na cidade e saiu do sistema penitenciário há seis meses. Ele estava sendo investigado pela DISE por continuar no crime.

Ainda de acordo com a polícia, na manhã desta segunda, durante uma vigia próximo a residência do criminoso, as autoridades presenciaram o momento em que ele vendeu uma porção de crack para um usuário.

Na abordagem, os policiais localizaram com o acusado quatro pedras do entorpecente. Em busca pela casa do preso, foram encontradas mais seis pedras da droga, a quantia de R$5.950,00 em dinheiro, um aparelho celular e materiais utilizados para embalar e vender as porções.

Diante dos fatos, os agentes da DISE deram voz de prisão em flagrante e conduziram o homem até a especializada, e em seguida ele deve ser transferido para uma cadeia da região onde ficará à disposição da justiça.