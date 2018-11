O A Cidade conversou com o delegado responsável pelo caso, Márcio Nosse, que informou que já está ouvindo as testemunhas que teriam passado os últimos momentos ao lado do jovem

publicado em 14/11/2018

De acordo com o delegado, o corpo de Francis Nogueira foi encontrado já sem vida por familiares, em estado de putrefação, não sendo possível apontar as causas da morte (Foto: A Cidade)

Gabriele Reginaldo

A Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Votuporanga, está investigando o caso da morte de Francis Lucas Nogueira, de 33 anos, que foi encontrado morto na noite desta terça-feira (13), por volta das 18h40, em um canavial entre Parisi e Álvares Florence. O A Cidade conversou com o delegado responsável pelo caso, Márcio Nosse, que informou que já está ouvindo as testemunhas que teriam passado os últimos momentos ao lado do jovem.

De acordo com o delegado, o corpo de Francis Nogueira foi encontrado já sem vida por familiares, em estado de putrefação, não sendo possível apontar as causas da morte. O Corpo de Bombeiros também fez buscas. No momento, o corpo está sendo retirado do Instituto Médio Legal, o IML, que apontará a causa da morte.

“Nós já ouvimos formalmente as pessoas que estavam no contexto do momento em que ele desapareceu, em uma propriedade rural. Dessas oitivas, aparentemente, não se retirou nenhuma informação de fato criminal que esteja relacionado ao desaparecimento do Francis. Nos deslocamos ao local e, de fato, ele estava no canavial, a cerca de 2 mil metros da casa onde teria sido visto pela última vez em Álvares Florence, porque descobrimos que a propriedade fica na sua maior parte no município de Álvares Florence”, explicou o delegado Márcio Nosse.

Ele ainda informou que “no exame efetuado e feito pelo Instituto de Polícia Científica, não foram encontrados, pelo menos em conversa informal, sinais de violência no corpo. Foi requisitado o IML e o médico legista confirmou, informalmente, que no exame clínico externamente o corpo não exibe ferimentos provocados”.

O delegado afirmou que ainda será ouvida uma testemunha que teria visto Francis no dia do desaparecimento. “Do contexto informado pelas pessoas e por algumas outras informações, porque temos uma possível testemunha que teria visto ele naquela região, por volta das 18h, perambulando por aquele região, nós trabalhamos com uma linha inicial, porque isso pode ser mudado ao longo das investigações, de que a morte não tenha exatamente ocorrido em razão de um crime, mas isso ainda demanda uma investigação”, disse ao A Cidade.

Autuação

O delegado Márcio Nosse ainda informou que “os investigadores foram à propriedade rural e o proprietário rural tinha duas armas de fogo e a posse de arma de fogo sem documentação que permite a posse é crime, segundo a lei de armas. Ele foi autuado, o crime é afiançável, ele exibiu a fiança arbitrada e vai responder em liberdade, mas existe relação porque existe uma história de disparo de arma de fogo no contexto do desaparecimento do Lucas, tanto é que inicialmente achávamos que poderíamos encontrar ele com ferimentos de disparo de arma de fogo. Pelo que observamos, apesar do estado adiantado de putrefação do corpo, a principio isso não é a causa da morte dele”, afirmou.