A colisão foi registrada no cruzamento das ruas Sergipe e Santa Catarina, na tarde de ontem, em Votuporanga

publicado em 28/11/2018

A Polícia Militar compareceu no local para registro da ocorrência e para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interditado (Foto: A Cidade)

Da redação





Um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta deixou duas pessoas levemente feridas na tarde de ontem em Votuporanga. A colisão aconteceu entre as ruas Sergipe e Santa Catarina.

Segundo informações da polícia, a condutora do veículo seguia pela rua Santa Catarina, sentido centro-bairro, quando não avistou a chegada da moto, que seguia pela rua Sergipe e teria avançado a sinalização de ‘pare’, colidindo na lateral do automóvel.

Na batida, a condutora da motocicleta e a passageira caíram, resultando em ferimentos leves. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para atender a ocorrência. As vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga com luxações nos braços e pernas. A motorista do carro não sofreu ferimentos.