A ocorrência foi registrada pelos policiais militares de Votuporanga

publicado em 28/10/2018

Taxista é encontrado com grande quantidade de material de propaganda eleitoral na cidade (Foto: Arquivo pessoal)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

Um taxista foi flagrado com grande quantidade de santinhos durante a madrugada deste domingo, em Votuporanga. A ocorrência foi registrada pelos policiais militares nas proximidades da Escola Estadual Maria Nívea Costa Pinto Freitas, no bairro Parque das Nações.

Segundo o delegado de Polícia, André Balura, que responde pela Central de Flagrantes no período diurno deste domingo, um veículo foi flagrado com material de propaganda eleitoral. “A gente sabe que nesse período são proibidos os santinhos. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, foram tomadas as providências, a Justiça Eleitoral foi comunicada dos fatos, e agora ele responderá pelos atos dele”, informou ao A Cidade.

O delegado ainda informou que o taxista foi contratado para fazer a distribuição dos santinhos e recebeu um valor pelo serviço. O homem foi ouvido na Central de Flagrantes e liberado.

Porém, de maneira geral, o delegado afirmou que foram registradas ocorrências corriqueiras, sem problemas com a Justiça Eleitoral.