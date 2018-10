A prisão foi efetuada durante patrulhamento no bairro São João para combater o tráfico de drogas e outros crimes

publicado em 25/10/2018

Durante busca pessoal, foram localizadas porções de maconha e certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Gabriele Reginaldo

gabriele@acidadevotuporanga.com.br

A Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas (ROCAM) com apoio da Força Tática, da Polícia Militar de Votuporanga, prenderam um jovem de 18 anos por tráfico de drogas na Zona Sul da cidade. A prisão foi efetuada durante patrulhamento no bairro São João para combater o tráfico de drogas e outros crimes.

Segundo os policiais militares, o indivíduo demonstrou nervosismo com a presença policial, sendo abordado em seguida no cruzamento das ruas Dr. Antônio Alves da Silveira e Minas Gerais. Durante busca pessoal, foram localizadas porções de maconha e certa quantia em dinheiro. Em sua residência, foi localizada uma mochila com diversas porções de maconha.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao jovem, C.H.S.M., já conhecido nos meio policiais pelos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido até a Central de Flagrantes, permanecendo à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada pelo cabo Rodrigo e soldado Martins, da ROCAM, e sargento Freitas e cabos Guilherme e Edwaldo da Força Tática.