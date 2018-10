Aos policiais, o adolescente disse que venderia a maconha por R$ 300 e cada pino de cocaína e pedra de crack por R$ 10

publicado em 04/10/2018

Após o flagrante, o garoto foi encaminhado para a sede da Dise (Foto: Reprodução)

Fábio Ferreira

Durante patrulhamento pelo bairro Estação e adjacências, no início da tarde de ontem, os policiais militares Leandro Marcelo Ernesto Menezes e Aldo Vieira Martinez detiveram em flagrante um adolescente de 14 anos que comercializa drogas no local.

O garoto estava em uma motocicleta Honda/XRE 300, de cor preta, parada na rua Doutor Joaquim Franco Garcia, no Jardim das Palmeiras, e ao avistar a PM disparou em fuga, mas foi perseguido e abordado.

Em posse do adolescente de 14 anos havia sete porções e um tablete de maconha, que renderia mais 33 porções da droga, 10 pinos de cocaína e 28 pedras de crack, tudo pronto para venda. Além disso, o suspeito tinha consigo R$ 150 em dinheiro, fruto da venda de drogas naquele dia.