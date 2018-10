Corpo estava enrolado em um lençol em cima da cama; suspeita é de latrocínio

publicado em 30/10/2018

A suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte (Foto: A Cidade)

A morte de um policial militar de 53 anos será investigada em São José do Rio Preto (SP). O corpo de Cícero de Camargo foi encontrado dentro da casa dele, no bairro Via Goyos, na noite desta segunda-feira (29).

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é de latrocínio, roubo seguido de morte. À polícia, a mulher do policial contou que passou mal e pediu para a filha, de 16 anos, a acompanhar no hospital.

Elas contaram que permaneceram no local até a madrugada. Na volta, ainda passaram em uma farmácia para comprar remédios. Em depoimento à polícia, a esposa contou que o dinheiro não era suficiente e elas voltaram em casa pegar a carteira.

Ainda segundo o registro policial, a mulher saiu de casa para retornar ao comércio, entretanto teria visto duas pessoas suspeitas no bairro, e decidiu não ir.

Neste momento, ela contou ter encontrado o marido ensanguentado e enrolado em um lençol, em cima da cama, e pediu ajuda para um vigilante que trabalha no bairro. A polícia foi acionada e a vítima levada ao Hospital de Base com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme consta no boletim de ocorrência, a filha do casal disse à polícia que estava no quarto ao lado dormindo e não ouviu nada estranho.