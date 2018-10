No momento do flagrante pela mulher, o indivíduo estava alterado e desconectando os cabos da televisão

publicado em 23/10/2018

O caso foi registrado no 1º DP de Votuporanga e segue para investigação (Foto: Reprodução)

Da redação





Durante a manhã de ontem (22), policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de furto a uma residência na rua Sergipe, no bairro Nova Boa Vista, em Votuporanga. Segundo a vítima, ao chegar em casa se deparou com seu cunhado, usuário de drogas, tentando levar seus eletrodomésticos.

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o indivíduo teria visto a porta da casa entreaberta e adentrado no local. No momento do flagrante pela mulher, o homem estava alterado e desconectando os cabos da televisão, sendo que com a chegada da cunhada começou exigir dinheiro.