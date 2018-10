Os dois, um homem de 31 anos e um adolescente de 16 anos, foram conduzidos para a sede da DISE

publicado em 01/10/2018

PM perseguiu suspeitos no interior da favela do Matarazzo e conseguiu êxito na ação (Foto: Jornal A Cidade)

Da redação

Após denúncia anônima, os policiais militares Marinaldo Garcia e Thiago Greco Domingos Goes surpreenderam dois traficantes no bairro Matarazzo, na tarde de ontem. Os dois, um homem de 31 anos e um adolescente de 16 anos, foram conduzidos para a sede da DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes).

No momento em que os policiais se aproximaram do local indicado, eles avistaram os dois indivíduos com as características passadas conversando com um motociclista. Ao perceber a presença da PM o motociclista fugiu em alta velocidade e os dois correram para o interior da favela do Matarazzo.

Após serem seguidos, abordados e identificados, os policiais constataram R$ 39 em posse do menor e seis invólucros de maconha, prontos para comercialização, que foram dispensados pelo homem de 31 anos durante a fuga. Os dois foram autuados em flagrante.