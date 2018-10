A informação foi atualizada às 15h deste domingo (7), em Votuporanga

publicado em 07/10/2018

(Foto: A Cidade)

Da redação

Segundo o 16º Batalhão da Polícia Militar do Interior, em Votuporanga, até as 15h deste domingo, 1º turno das eleições, não foram registradas ocorrências relacionadas às eleições 2018.

A PM ainda informou que todas as escolas contam com policiais militares para garantir a segurança e dar orientações para a população envolvida no processo eleitoral. A votação acontece até as 17h.

O crime eleitoral praticado na cidade foi o de santinhos jogados em vias públicas, próximas às escolas. Jogar santinhos, folhetos e panfletos em vias públicas no dia da eleição é crime eleitoral e pode ser punido com detenção de 6 meses a um ano, além de multa de R$ 2 mil a R$ 8 mil. Nenhum indivíduo foi detido pelo crime.