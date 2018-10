Trabalhador estava no térreo da obra do edifício quando foi atingido por uma peça de guincho que despencou do alto do prédio

publicado em 02/10/2018

Ajudante de obra foi atingido por peça de guincho e não resistiu aos ferimentos (Foto: Jornal A Cidade)

Da redação

Morreu na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30, um ajudante de obra que sofreu um acidente enquanto trabalhava na construção de um prédio na rua Ivaí, quase esquina com a rua Tibagi, em Votuporanga. Segundo outros trabalhadores que estavam no local na hora do acidente, uma peça de guincho se desprendeu do cabo de aço e desabou, atingindo o ajudante que estava no térreo do prédio.

O ajudante, segundo colegas de trabalho, era conhecido como Serginho e tem 34 anos. Ainda de acordo com eles, Serginho trabalhava na obra a cerca de um ano. “Nós estávamos desmontando a estrutura e a peça caiu. Ele estava mais ou menos entre o 7º e 10º andar. Quando a peça caiu ela bateu em um ferro e depois virou e atingiu ele”, comentou um dos ajudantes na obra minutos depois do acidente.

Segundo os trabalhadores, outro rapaz estava no térreo no momento da queda da peça, mas como estava mais afastado não foi atingido. Um dos colegas de trabalho contou que foi o primeiro a chegar até Serginho após o acidente. “Quando eu cheguei ele estava duro e sangrando muito. Tirei minha camisa e comecei a sacudir para ele tomar um ar, e ao mesmo tempo fiz uma oração. Ele chegou a mexer a boca e logo chegou o atendimento”, comentou.

Questionados, os trabalhadores não souberam informar o motivo da queda da peça do guincho. Eles contaram que ela estava presa a um cabo de aço que se rompeu. A Polícia agora irá fazer as análises necessárias para apontar as reais causas do acidente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. O rapaz foi encaminhado para o Pronto Socorro da Santa Casa de Votuporanga, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou em óbito.