Mesmo negando por várias vezes, a senhora cedeu as investidas do homem e efetuou a compra de um enxoval completo

publicado em 23/10/2018

O caso foi registrado no Plantão Policial de Votuporanga e será investigado (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação





Mais uma pessoa foi vítima de estelionato em Votuporanga. Desta vez, uma mulher de 62 anos, caiu no golpe de um vendedor ambulante de Ibitinga dizendo que estava vendendo enxovais na região.

Mesmo negando por várias vezes, a senhora cedeu as investidas do homem e efetuou a compra de um enxoval completo, uma colcha e seis almofadas totalizando o valor de R$250,00 que seriam parcelados em 10 vezes no cartão de crédito.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima entregou o cartão e não conferiu o valor que o indivíduo havia digitado e confirmou a venda. A idosa achou estranha a atitude do vendedor ao sair correndo sem entregar o comprovante da venda e contatou seu irmão, no qual, ao entrar em contato com a central de atendimento, foi noticiado de que a compra, na verdade, foi no valor total de R$3.349,30.