publicado em 15/10/2018

Um morador de 22 anos de Simonsen sofreu graves ferimentos na noite de sábado (13), após capotar na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), próximo a subestação de energia em Votuporanga.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista saiu da pista, capotou o veículo e caiu na canaleta perto da alça de acesso para um posto de combustível próximo do local.

A vítima foi atendida no local pela equipe dos bombeiros e paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Em seguida, foi levada para a Santa Casa da cidade com sérias lesões.

Na manhã de ontem, J.M.F foi transferido para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, que informou que o estado de saúde é grave, estável, sendo que ele está na UTI sedade e entubado.