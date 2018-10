O rapaz efetuou a compra gerando um boleto no valor de R$975,00, que foi pago logo em seguida

publicado em 24/10/2018

Um jovem de 19 anos perdeu quase R$1 mil ao comprar um eletrodoméstico em um site online falso em Votuporanga. Segundo a vítima, ele viu a promoção de um televisor em uma rede social e quando clicou foi direcionado ao site de uma loja de varejo.

O rapaz efetuou a compra gerando um boleto no valor de R$975,00, que foi pago logo em seguida. No entanto, a vítima alegou que se passaram dez dias e o produto não chegou no endereço de sua residência.

Diante dos fatos, ele procurou o Procon de Votuporanga para efetuar uma reclamação, onde foi notificado através de um funcionário de que teria caído em um golpe, já que o site informado e os dados cadastrais da empresa eram falsificados.