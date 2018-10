Ainda não se sabe as causas do incêndio, ninguém ficou ferido e a fábrica foi praticamente consumida pelo fogo

publicado em 02/10/2018

Fábrica de móveis pegou fogo em Birigui na manhã desta terça-feira (Foto: Arquivo Pessoal/G1)

Uma fábrica de móveis pegou fogo no começo da manhã desta terça-feira no bairro Parque das Nações, em Birigui. A empresa fica na Avenida Antônio da Silva Nunes e os bombeiros conseguiram apagar as chamas depois de duas horas.

De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das 8h30, quando a fábrica já estava funcionando. Pelo menos 20 funcionários estavam no local e saíram correndo quando viram o fogo começar.

Ainda não se sabe as causas do incêndio e a perícia deve começar os trabalhos após a liberação dos bombeiros. Ninguém ficou ferido e a fábrica foi praticamente consumida pelo fogo.

Segundo os bombeiros, o fogo está controlado e agora vai ser feito o trabalho de rescaldo, para evitar novos focos e que o incêndio volte. O incêndio ainda teve risco de explosão por causa de botijões de gás do local, que precisaram ser resfriados.